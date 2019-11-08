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إتش بي تطلق لاب توب HP Elite Dragonfly في السعودية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
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لاب توب HP Elite Dragonfly
لاب توب HP Elite Dragonfly
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أعلنت شركة إتش بي إطلاق أخف لاب توب لديها في المملكة العربية السعودية، ويحمل اللاب توب الجديد اسم HP Elite Dragonfly.

ويعتبر جهاز HP Elite Dragonfly أخف وأصغر أجهزة اللاب توب المتحولة للأعمال من الشركة، حيث لا يتخطى وزنه كيلوجرامًا واحدًا، ويتميز بلونه الأزرق المميز المعروف باسم "دراغونفلاي"، ويتمتع بالقوة والمتانة رغم نحافته وخفته.

وقال  ناراينان فينكاتارامان، المدير العام لشركة HP Inc في المملكة العربية السعودية: "تشهد أساليب ممارسة الأعمال والمعيشة والترفيه تغيرًا كبيرًا. ولم يعد الناس مقيدين إلى مكاتبهم وهو ما يعني أنهم يحتاجون إلى أجهزة تدعم هذا النوع من أسلوب الحياة. ويحتاج أصجاب المهن الاحترافية إلى التنقل والتحرك بسرعة وبحرية وذلك لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتصميم كمبيوتر HP Elite Dragonfly  لننشر رسالة واضحة ولكل واحد من المستخدمين مفادها أن الكمبيوتر الشخصي يجب أن يتيح حرية الحركة وأن يتكيف ويتحول وفقًا لطريقة ومكان عمل المحترفين اليوم، لذا، فنحن نحاول باستمرار في HP أن نعيد ابتكار الطريقة التي تدعم بها التكنولوجيا القوى العاملة".

وأشار  "فينكاتارامان" إلى أن المستهلكين في المملكة لديهم وعي متزايد بتأثيرات المنتجات التي يشترونها على البيئة. وأضاف: “تعد الاستدامة والاقتصاد الدائري أموراً بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وسواء كان الأمر عبر شراكة مع المؤسسات الخيرية المحلية التي نقوم من خلالها بدعم المشاريع التعليمية وفي الوقت ذاته نمارس أنشطة إعادة تدوير خراطيش حبر HP، أو من خلال تقديم منتجات جديدة مثل HP Elite Dragonfly، فنحن نواصل تعزيز التزامنا تجاه أجندة HP العالمية للاستدامة. وتلعب القرارات الذكية التي نتخذها بشأن استخدام العناصر البلاستيكية في الأجهزة دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف على الصعيد العالمي".

مميزات ومواصفات لاب توب HP Elite Dragonfly:


خفة الوزن والمتانة:

أخف أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال وزنًا على مستوى العالم بحسب كلام الشركة.

يتميز بوجود لوحة مفاتيح معاد تصميمها ذات صوت هادئ وإضاءة خلفية مميزة، ولوحة لمس خفيفة لتجربة عمل قمة في السلاسة.

يتميز بقدرته على التحول ويقدم أعلى نسبة شاشة إلى الهيكل على مستوى العالم بما يبلغ 86% وبحجم 13 بوصة.


الميزات الذكية وتجربة الاستخدام الشخصية: 

يوجه المستخدمين لأخذ استراحات ويقدم نصائح لزيادة الإنتاجية.

تساعد إتش بي المستخدمين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية بتقديم توصيات مخصصة.


المتانة والأمان: 

إمكاناته تُلبي المواصفات المستهدفة والتجارب الرئيسية الخاصة ببرنامج “مشروع أثينا” للابتكار من شركة إنتل.
أفضل أداء للأعمال عبر معالج Intel® Core™ vPro™ من الجيل الثامن.

تقنية الاتصال اللاسلكي “Wi-Fi 6” ثلاثة أضعاف سرعة نقل الملفات مقارنةً بتقنية الجيل السابق “Wi-Fi 5”.
ميزة HP Sure Sense التي تحمي الموظفين أثناء التنقل من هجمات البرامج الضارة من خلال الذكاء الاصطناعي.

تقنية HP Sure Recover مع Embedded Reimaging لاستعادة الجهاز ليعمل بكفاءة تامة بعد القضاء على التهديدات في أي مكان ووقت.

تساعد HP Sure View Gen3 شاشة الخصوصية المدمجة من HP الحائزة على جوائز وكاميرا الخصوصية من HP المستخدمين على التحكم في البيانات التي تتم مشاركتها مع الآخرين من حولهم.


سعر لاب توب HP Elite Dragonfly في المملكة

يصل الجهاز إلى سوق المملكة العربية السعودية في 25 نوفمبر المقبل بأسعار تبدأ من 5,000 ريال.
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