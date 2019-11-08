أسبوع رئاسي مكثف.. "السيسي" يفتتح عدة مشروعات ويشهد الاحتفال بالمولد النبوي

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وشارك في احتفالية المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مصرية بحرينية، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، فضلاً عن استقبال عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية.





وفي مستهل نشاط الرئيس الأسبوعي، كلف السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وفق ما هو مخطط وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.





منظومة التأمين الصحي

وجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.





وقد وجه الرئيس، بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.





متابعة مستجدات التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي

عقد الرئيس السيسي، اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وقد وجه الرئيس باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين.





استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان

كما اجتمع الرئيس، مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتناول الاجتماع استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية الإنشائية والجوانب المالية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مشروعات المرافق الرئيسية بالعاصمة وأنشطة التطوير في منطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية.





ووجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن في مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية في الرقعة الجغرافية للجمهورية.





السيسي يفتتح مشروعات قومية

وفي إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، افتتح الرئيس عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، من بينها مصنع الرخام والجرانيت بجفجافة عبر الفيديو كونفرانس، كما افتتح الرصيف البحري لشركة سوميد، وعبر الفيديو كونفرانس افتتح الرئيس 239 عمارة بمدينة الطور وأبو زنيمة ونويبع، كما افتتح وصلة أم قمر بطول 37 متر، كما افتتح الرئيس طريق الجدي بطول 76 كيلو متر، فضلا عن طريق خدمة المحاجر من نفق المشير حتى طريق السويس – الزعفرانة ونفق شرم الشيخ.





كما افتتح الرئيس السيسي، مشروع تطوير طريق جنيفة من المركز الطبي العلمي إلى قناة السويس، ومحطة تحلية مياه البحر الأحمر بالعين السخنة، وافتتح أيضا كوبري الجيش المصري بالمويشي، بالإضافة إلى محورين عرضين يصل بين طريق السلام والطريق الدائرى بشرم الشيخ، ووجه الرئيس بإقامة نظم ميكنة متكاملة بغرفة التحكم في جميع المجمعات الصناعية الجديدة، وكلف الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالانتهاء من مدينة السويس الجديدة.





استقبال الوفود المشاركة بالشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية

استقبل الرئيس السيسي، عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، ورحب الرئيس بالحضور، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية المنعقد حاليًا في القاهرة برئاسة مصر، لا سيما في ظل حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الأفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.





من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والتقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الأفريقية، خاصةً في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الأفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة، وكذا تولي مصر حاليًا لرئاسة الاتحاد الأفريقي.





الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وشهد الرئيس السيسي، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف الذي نظمته وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية، وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، وقيادات الأزهر والأوقاف. ووجه الرئيس السيسي خلال الاحتفال كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.





"مباحثات مصرية بحرينية"

وفي ختام الأسبوع، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وتناولت المباحثات بين الجانبين، استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.





كما تم التطرق أيضًا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، حيث تم التوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وفي هذا السياق اشاد الجانبان بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك لدعم حكومة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث يعتبر الاتفاق خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.



