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ضبط بحوزتهما هيروين.. سقوط تاجرين بمنطقة إمبابة بجوار مستشفى الحميات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
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قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على تاجري مخدرات، عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم الضابط بوحدة مباحث القسم مفادها قيام كلا من "خالد. ع. ا.ع"، 45 سنة، عاطل، مقيم روض الفرج، بالقاهرة سبق اتهامه في 8 قضايا ( مخدرات، سلاح، سرقة، "رامى. ع. م. خ"، 36 سنة، عاطل مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزازلة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبطهما، وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطهما حال ترددهما بمنطقة مستشفى الحميات، دائرة القسم، وعثر بحوزتهما 125 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، 3 قطع من مسحوق الهيروين المخدر، 3 هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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