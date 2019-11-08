Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن فريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش أصبح أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل بعدما ابتعد بشكل كبير عن تشكيل برشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن هناك أكثر من نادي يرغب في ضم اللاعب الكرواتي وفي مقدمتهم يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة بأن يوفنتوس يريد تحقيق قفزة نوعية للفوز بدوري الأبطال من خلال التعاقد مع راكيتيتش, لاحقاً كانت هناك محادثات بين الناديين.

وأشارت إلى أن فريق إنتر ميلان هو الأخر مهتم بضم اللاعب بناءً على توصية من المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.
Advertisements

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض

منذ حوالي 10 ساعات

بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يحدد مهام كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا الصحراوي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 23 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 7 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status