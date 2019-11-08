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فالفيردي يرفض المخاطرة بنجمه أمام سيلتافيجو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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يرفض الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الدفع بالمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام سيلتافيجو.

وكان سواريز قد تعرض للإصابة في مباراة برشلونة أمام ليفانتي والتي خسرها البارسا بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز يرغب في المشاركة في مباراة الغد أمام سيلتافيجو والتي ستقام على ملعب الكامب نو بالجولة الثالثة عشر من الليجا، رغم عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأفادت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يرفض المخاطرة وإشراك سواريز في مباراة الغد، خوفًا من معاودة الإصابة له.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.
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