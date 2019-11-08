"خلاص يا هيثم مابقتش لوحدك ولا بقيت يتيم" هكذا نعى شريف منير الراحل هيثم أحمد زكي

أعرب الفنان شريف منير، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث قام بنشر صورة تجمع بينه وبين والده الفنان الراحل أحمد زكى، ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وعلق على الصورة قائلا :"الحمد لله، خلاص يا هيثم، مابقتش لوحدك ولا بقيت يتيم، كده العيلة إكتملت، حمدلله على السلامة" .



وفى سياق آخر، يشار أن هيثم هو الابن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكى،والدتها هى الفنانة هالة فؤاد، انفصلت عن والده بسبب انشغالها بالتمثيل، وتزوجت بعد ذلك رجل اخر، توفيت والدته وهو فى سن6 سنوات بعد إصابتها بالسرطان، وتولت جدته رعايته، إلا أنها توفيت فى عام ٢٠٠٧،أثناء تصويره فيلم "البلياتشو"،بدأ هيثم مسيرته الفنية استكمالا لمشاهد والده الفنان الراحل أحمد زكى، فى فيلم "حليم"،وتوالت عليه الأعمال السينمائية والدرامية بعد ذلك،ويعد مسلسل "علامة استفهام" آخر أعماله الدرامية.

