مستشار بكلية القادة: خطاب السيسي في احتفالية المولد النبوي كان كاشفا

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، كان خطابا كاشفا يحمل الكثير من المعاني والرسائل، حيث أكد الرئيس على أن ثوابت الأديان ثابتة.





وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مجابهة الإرهاب لحماية الدين نفسه، وأن مصر نجحت في أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهاب، منوها إلى أنه لابد من الحفاظ على الثوابت الدينية.



