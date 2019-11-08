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مستشار بكلية القادة: خطاب السيسي في احتفالية المولد النبوي كان كاشفا
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، كان خطابا كاشفا يحمل الكثير من المعاني والرسائل، حيث أكد الرئيس على أن ثوابت الأديان ثابتة.
وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مجابهة الإرهاب لحماية الدين نفسه، وأن مصر نجحت في أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهاب، منوها إلى أنه لابد من الحفاظ على الثوابت الدينية.
وثمن تأكيد الرئيس السيسي على أن التطرف والإرهاب والتشكيك والإفتراء لن يثني الشعب والقيادة على مواجهة التنظيمات الإرهابية، والمضي نحو اللمستقبل، مشيدا بدعوة الرئيس لعقد مؤتمر للحديث عن الشأن العام.
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