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ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر.. الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
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حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 8 نوفممبر في مصر، وتوقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا وطقس مائل للبرودة ليلًا.
الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة
وقالت خبراء الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة، كما حذرت الأرصاد السائقين من كثافة الشبورة المائية، وقالت إن عليهم توخي الحذر أثناء القيادة صباح اليوم.
حالة البحري المتوسط والأحمر في طقس اليوم
حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية، اما حالة البحر الأحمر حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر
وأصردت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|20
|29
|شبين الكوم
|20
|28
|طنطا
|20
|28
|دمنهور
|19
|28
|الإسكندرية
|20
|27
|بلطيم
|19
|27
|مطروح
|14
|26
|السلوم
|16
|30
|سيوة
|15
|30
|بورسعيد
|23
|27
|دمياط
|22
|27
|الزقازيق
|20
|28
|الإسماعيلية
|19
|29
|السويس
|18
|28
|العريش
|19
|27
|رفح
|19
|27
|رأس سدر
|20
|27
|نخل
|12
|28
|نويبع
|22
|29
|طابا
|19
|27
|كاترين
|9
|23
|الطور
|18
|28
|شرم الشيخ
|23
|30
|الغردقة
|21
|30
|مرسى علم
|20
|29
|الفيوم
|19
|29
|بني سويف
|18
|29
|المنيا
|18
|29
|أسيوط
|14
|29
|سوهاج
|15
|30
|قنا
|15
|30
|الأقصر
|17
|31
|أسوان
|18
|31
|أبو سمبل
|17
|32
|الوادي الجديد
|13
|30
|شلاتين
|21
|29
|أبو رماد
|22
|28
|حلايب
|23
|27
|رأس حدربة
|23
|27
بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في مدن محافظات مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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