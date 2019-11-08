ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر.. الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة

حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر









كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 8 نوفممبر في مصر، وتوقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، و طقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا وطقس مائل للبرودة ليلًا.





الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة





وقالت خبراء الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم ، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة، كما حذرت الأرصاد السائقين من كثافة الشبورة المائية، وقالت إن عليهم توخي الحذر أثناء القيادة صباح اليوم.





حالة البحري المتوسط والأحمر في طقس اليوم





حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية، اما حالة البحر الأحمر حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



