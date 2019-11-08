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ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر.. الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
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شبورة كثيفة - صورة أرشيفية
شبورة كثيفة - صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مصر


كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 8 نوفممبر في مصر، وتوقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا وطقس مائل للبرودة ليلًا.

الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة 

وقالت خبراء الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة، كما حذرت الأرصاد السائقين من كثافة الشبورة المائية، وقالت إن عليهم توخي الحذر أثناء القيادة صباح اليوم.

حالة البحري المتوسط والأحمر في طقس اليوم

حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية، اما حالة البحر الأحمر حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 متر إلى 1 ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر

وأصردت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.


المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2029
شبين الكوم2028
طنطا2028
دمنهور1928
الإسكندرية2027
بلطيم1927
مطروح1426
السلوم1630
سيوة1530
بورسعيد2327
دمياط2227
الزقازيق2028
الإسماعيلية1929
السويس1828
العريش1927
رفح1927
رأس سدر2027
نخل1228
نويبع2229
طابا1927
كاترين923
الطور1828
شرم الشيخ2330
الغردقة2130
مرسى علم2029
الفيوم1929
بني سويف1829
المنيا1829
أسيوط1429
سوهاج1530
قنا1530
الأقصر1731
أسوان1831
أبو سمبل1732
الوادي الجديد1330
شلاتين2129
أبو رماد2228
حلايب2327
رأس حدربة2327

بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في مدن محافظات مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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