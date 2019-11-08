كورة live اسرع رابط مصر بث مباشر| مباراة مصر ومالي بث مباشر كورة جول kora hd| مباراة مصر ومالي بث مباشر جول رمضان صبحي

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الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 32 عاما، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 - 11 - 2019، بمواجهة منتخب مصر الأولمبي ونظيره مالي، على ستاد القاهرة.

 

وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

 

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات مالي والكاميرون وغانا.

 

ويلتقي منتخب مصر نظيره المالي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

 

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم  موعد مباراة مصر ومالي اليوم

تُقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره المالي في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم

تُذاع مباراة مصر ومالي عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، فيما تُنقل البطولة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورت التي تمتلك حقوق البث الفضائي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

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