يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقة لـ استاد القاهرة حيث يشهد افتتاح مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاما وستكون مباراة الافتتاح بين المنتخب الأولمبي ونظيره المالي.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة تايم سبورت "بث أرضي ".

 

وتضم المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها باستاد القاهرة الدولى كلا من "مصر وغانا والكاميرون ومالي"، بينما تضم المجموعة الثانية التي ستقام على استاد السلام تضم كلا من "نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا".

 

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

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