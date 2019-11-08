Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة مرور الفجر.. سيولة في حركة المركبات بالقاهرة والجيزة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات سيولة مرورية أخبار مصر

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وآرسنال لخطف حلم برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا الصحراوي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 15 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 16 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ أقل من ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

انتظام الحركة المروية بمحاور وميادين وشوارع القاهرة والجيزة

انتظام الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

زيارة زوجة الرئيس الأمريكي.. انسياب في حركة السير بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": انتظام مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

09:31 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status