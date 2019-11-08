تحذير مهم من "الأرصاد" للمواطنين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن فترة عطلة نهاية الأسبوع ترتفع بها فرصة تكون الشبورة المائية على الطرق، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات أثناء القيادة.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر "الأولى"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك استقرار شديد في الأحوال الجوية، وهدوء في سرعات الرياح، موضحا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة الصغرى.



ونوه بن وجود شبورة مائية دليلا على وجود استقرار في حالة الطقس، حيث تتلاشى الشبورة فور سطوع أشعة الشمس، موضحا أن فرص تكون الشبورة المائية صباحا ما زالت موجودة على مدار الأيام المقبلة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين على مدار الأربع أيام المقبلة.

