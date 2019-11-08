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بيان مهم من "السكة الحديد" للركاب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
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قطار
قطار
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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مواعيد القطارات اليوم اليوم الجمعه اليوم

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