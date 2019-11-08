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مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لـ37 طالبا أصيبوا بطريق قنا – سفاجا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد ومحمد طه
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أعلن مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن الحالة الصحية الخاصة بمصابي أتوبيس الطلاب، تنوعت ما بين إصابات بسحجات وكدمات مختلفة بأماكن متفرقة بالجسد.

وتابع المصدر الذي فضَل عدم ذكر اسمه، أنه فور وصول سيارات الإسعاف تم عمل الإسعافات الطبية اللازمة، والتعرف على التشخيص الطبي لكل حالة من الحالات المرضية.

فيما أكد الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الدفع بـ14 سيارات إسعاف لنقل الطلاب مصابي حادث طريق الكيلو 5 منذ قليل، ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضح مدير مرفق الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وأصيب 37 طالبًا قبل قليل، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء توجههم إلى مدينة الغردقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 37 طالبًا بالثانوية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.

وجار نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
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