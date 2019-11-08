عاجل.. غلق شارع الهرم في الاتجاهين لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، منذ قليل، غلق شارع الهرم بشكل جزئي، في الاتجاهين، وذلك لمدة 3 أيام، تبدأ في الساعة الـ12، صباح غدِ الجمعة، وتنتهى في الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الاتجاهين .





وقالت المحافظة في بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أوضحت أن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع.





وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.





وأهابت المحافظة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادي التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.