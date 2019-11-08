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"القوى العاملة": السبت إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، غدًا السبت وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن غدا السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
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وزارة القوى العاملة المولدالنبوي القوى العاملة إجازة

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