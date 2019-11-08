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صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وآرسنال لخطف حلم برشلونة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
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مدريد_و_ارسنال
مدريد_و_ارسنال
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي ريال مدريد يفكر جديًا في الزج بلاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز ضمن صفقة مقايضة مع آرسنال.


ويسعى الفريق الملكي للحصول على خدمات اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الجانرز والذي يعد من أبرز مهاجمي العالم.

 

ووفقًا لمعلومات موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، ينظر ريال مدريد إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية مع آرسنال، وذلك بإرسال جيمس رودريجيز إلى ملعب الإمارات، مقابل ضم الجابوني أوباميانج لملعب سانتياجو برنابيو.

 

لقد تم دائمًا تمييز اسم أوباميانج في مكاتب البرنابيو، حيث أظهر المهاجم الجابوني دائمًا رغبته في اللعب في ريال مدريد للحصول على وعد قديم قدمه لجده.

 

وأوضح الموقع أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم هداف في الفترة المقبلة نظرًا للعقم التهديفي الذي يمر به الفريق في الفترة الآخيرة، وعدم تأقلم لوكا يوفيتش بعد في تشكيلة زيدان.

 

وقدم آرسنال عرضًا على أوباميانج لتجديد عقده، لكن إذا لم يقبله المهاجم، فسيتم النظر في خيار التبادل مع ريال مدريد، نظرًا لأنه يبلغ من العمر 30 عامًا وينتهي عقده في الصيف المقبل.

 

علاوة على ذلك، فإن ريال مدريد ليس مقتنعًا بأداء لاعبه الكولومبي جيمس البالغ من العمر 28 عامًا منذ عودته من فترة الإعارة التي استمرت لمدة عامين مع بايرن ميونيخ الألماني، وعلى استعداد للتخلص منه بنهاية الموسم الحالي.

 

وقد سجل أوباميانج 57 هدفًا في ثلاثة مواسم مع آرسنال، وسيكون إضافة قوية للغاية لهجوم الملكي بجوار كريم بنزيمة وإدين هازارد ورودريغو غوس وفينيسيوس جونيور.

 

وستمثل هذه الصفقة التبادلية إذا تمت بالفعل صدمة قوية لنادي برشلونة في ظل اهتمامه بالتعاقد مع أوباميانج كبديل مثالي للويس سواريز.

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