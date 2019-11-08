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بورصة طوكيو تحافظ على المكاسب الأسبوعية بنهاية التداولات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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حافظت بورصة طوكيو اليابانية على مكاسبها الإسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، للأسبوع الخامس على التوالي، ليصعد  مؤشر"نيكي" بنسبة 0.3 بالمائة ليرتفع إلى 23391.9 نقطة، وبلغت المكاسب الأسبوعية 2.4 بالمائة أو ما يعادل 541 نقطة.

وسجل مؤشر"توبكس" أعلي مستوى فى عام بارتفاع  0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 1702.8 نقطة.

واستقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 109.26 ين.
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مؤشر نيكي مؤشر توبكس بورصة طوكيو اليوم الجمعه

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