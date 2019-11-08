عاجل| إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا الصحراوي



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 37 طالبًا بالثانوية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.





وجار نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.



أصيب 37 طالبًا، منذ قليل، إثر حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.