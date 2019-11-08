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عاجل| إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سفاجا الصحراوي
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
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كتب: بسام عبدالحميد ومحمد طه
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أصيب 37 طالبًا، منذ قليل، إثر حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 37 طالبًا بالثانوية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 37 طالبًا بالثانوية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.
وجار نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
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