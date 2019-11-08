أحمد السعدني.. "أحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط"

و كاميرا فوتوغرافية واحدة و محرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لاي فنان "طالما هو شر لا بد منه" و يتم عمل نسخ لباقي البرامج و الصحف.





وأضاف" السعدني" أحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفياً لحد ميتدفن".



وختتم السعدني تغريدته مطالبًا بالرحمة قائلًا "أرحمونا يرحمكم الله."





وقد نعي "السعدني" أمس، صديقه الراحل الفنان هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي"تويتر" قائلاً: "‏يا حبيبي يا طيب ارتحت و رحت لحبايبك

أدعوا لهيثم زكي."



وقد رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس الفنان هيثم احمد زكي عن عمر يناهز ال 35 عاما بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية والعثور على جثته في منزله في الشيخ زايد.





وشيعت أمس، جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير الرياضة المصرية،

والجنازة خرجت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب الصلاة عليه، وتم دفنه بمقابر العائلة بجوار والده أحمد زكي بطريق الفيوم.





علي سياق أخر يعرض حاليا أحدث اعمال السعدني مسلسل "شبر ميه"،و المسلسل من انتاج "سينرجي" و"سيلميدا" ويشارك في بطولته احمد السعدني ،مراد مكرم، نجلاء بدر ،محمد علي رزق، ندي موسي، رجاء الجداوي، انعام سالوسه والطفل ادم النحاس واخرون، ومن تأليف شريف بدر الدين واخراج طارق رفعت.





ويتناول المسلسل مشاكل اجتماعية، من خلال عرض قصص لثلاثة رجال لكل منهم مشكلة اجتماعية، يرفض الأول فكرة الزواج، ويتحمل الثانى مسئولية ابنته وحده بعد موت زوجته، والثالث لا يستطيع تحمل مسئولية بيته وأبناءه.



عبر الفنان أحمد السعدني، عن استيائه من الإزدحام من التغطيات إلاعلامية أثناء الجنازات مطالبًا من السيد نقيب الصحفين ضياء رشوان، أن يتم ترخيص كاميرا تليفزيونية ومحرر صحفي واحد ومصوزر فوتوغرافية لتغطية أي جنازة أوعزاء.وكتب "السعدني" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدويناات القصيرة "تويتر" قائلاً :"‏نداء إلى نقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة