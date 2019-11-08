Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019.. البتلو يبدأ من 110 جنيهًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
Advertisements
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم 
حافظت أسعار اللحوم على تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-11-2019، حيث وصل سعر كيلو اللحم البتلو إلي سعر 110 جنيهًا والكندوز يتراجع إلى نحو 80 جنيها ليعاود ارتفاعه مرة أخرى ويبدأ من مستوى 100 جنيهًا وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم في مصر 

استقرار أسعار اللحوم الضأن  اليوم لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، في حين تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، أما عن اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية فاستقرت عند  85 – 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

اسعار اللحوم في الاسواق اليوم 
تواصل أسعار اللحوم استقرارها في عدد من محافظات الجمهورية عند مستوى 120 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلًا من 130 جنيها، كما سجلت كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيه، والبتلو65 جنيه، والضأن 80 جنيه، وأرجعت شعبة القصابين الانخفاض الذي طال أسعار اللحوم في الأسواق المحلية إلى كثرة المعروض من  اللحوم في الاسواق و تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق  خلال الفترة الماضية، في ظل توقعات ابرتفاع اسعار اللحوم مرة أخرى في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وقف استيراد اللحوم السودانية.


أسعار اللحوم في السوق المحلى اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

النوع

السعر 

لحم الكندوز

100 – 120 جنيه

لحم البتلو

110- 140 جنيه

لحم الضأن

120- 135 جنيه

لحم الجاموس

130 – 160 جنيه

لحم الجملي

100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي

75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني

75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد

60 – 80 جنيه


Advertisements

أخبار تهمك

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ يوم

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يعاني من التذبذب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شبورة مائية كثيفة وتساقط أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يعاني من التذبذب

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status