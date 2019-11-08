اسعار اللحوم اليوم في الأسواق اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019.. البتلو يبدأ من 110 جنيهًا





اسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم على تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-11-2019، حيث وصل سعر كيلو اللحم البتلو إلي سعر 110 جنيهًا والكندوز يتراجع إلى نحو 80 جنيها ليعاود ارتفاعه مرة أخرى ويبدأ من مستوى 100 جنيهًا وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في مصر





استقرار أسعار اللحوم الضأن اليوم لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، في حين تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، أما عن اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية فاستقرت عند 85 – 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.





اسعار اللحوم في الاسواق اليوم

تواصل أسعار اللحوم استقرارها في عدد من محافظات الجمهورية عند مستوى 120 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلًا من 130 جنيها، كما سجلت كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيه، والبتلو65 جنيه، والضأن 80 جنيه، وأرجعت شعبة القصابين الانخفاض الذي طال أسعار اللحوم في الأسواق المحلية إلى كثرة المعروض من اللحوم في الاسواق و تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق خلال الفترة الماضية، في ظل توقعات ابرتفاع اسعار اللحوم مرة أخرى في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وقف استيراد اللحوم السودانية.









أسعار اللحوم في السوق المحلى اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019





النوع السعر لحم الكندوز 100 – 120 جنيه لحم البتلو 110- 140 جنيه لحم الضأن 120- 135 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه







