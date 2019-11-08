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حيلة كيم كارداشيان للاختفاء من أعين السارقين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أنها أصبحت تتبع طريقة جديدة مع صورها وفيديوهاتها على تطبيق "إنستجرام"، وهي أنها تنشرها بعد أن تغادر موقعها بنصف ساعة، وذلك بعد تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 أعوام.

تجربة سيئة
وقالت: "لقد تعلمت من تجربة سيئة مررت بها، عندما تمت سرقتي، هي أن الناس كانوا يعرفون كل تحركاتي، وكانوا يعرفون ممتلكاتي، وتمكنوا من تحديد موقعي، وما الذي أقوم به، وهذا تسبب في تغييري لطبيعة الأشياء التي أقوم بمشاركتها على "إنستجرام".

رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها
وأردفت: "ما زلت أرغب في أن يشعر الناس أنهم ماضون معي في رحلتي الشخصبة، لكنني قد أقوم بتصوير شيء ما، ثم أنشره بعد 30 دقيقة من مغادرتي، للحفاظ على المزيد من خصوصيتي.

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