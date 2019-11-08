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موسيقي روسي شهير يقدم حفلا في دبي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
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يقدم الموسيقي الروسي البارز، إيغور كروتوي، حفلا موسيقيا كبيرا في المسرح المفتوح لأحد الفنادق الشهيرة هناك.

ويقام الحفل مساء يوم 7 نوفمبر بمناسبة عيد ميلاده الـ65. 

وقد وصل دبي أصدقاؤه ومعجبوه ليرحبوا به ويهنئوه بعيد ميلاده. وضمنهم "إمبراطورة موسيقى البوب الروسية" إرينا أليغروفا وصاحب الصوت الفريد، ديماش كودايبرغن، والمطربة اللامعة، ياسمين والمغني اللتواني المعروف، إنتارس بوسوليس و"الصوت الذهبي لروسيا" نيقولاي باسكوف.

نبذة عنه
وإيغور كروتوي، موسيقي سوفيتي روسي بارز وفنان الشعبين الروسي والأوكراني والحائز جوائز موسيقية سوفيتية وروسية وأوكرانية عديدة وعضو لجنة الثقافة والفن لدى الرئيس الروسي منذ عام 2018 وصاحب شركة إنتاج الموسيقى APC التي اشتهرت بإنتاج المشاريع الموسيقية الروسية المعروفة مثل "الموجة الجديدة" ومعمل "النجوم" و"تاكسي إف إم" وغيرها.

أبرز أعماله
وأبدع، إيغور كروتوي، الموسيقى للأغنيات السوفيتية والروسية العديدة التي قدمها نجوم المسرح الغنائي السوفيتي والروسي بنجاح مثل، آلا بوغاتشوفا، نيقولاي باسكوف، إرينا أليغروفا، صوفيا روتارو، ليونيد أغوتين وغيرهم.

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الكلمات المفتاحية

موسيقي شهير روسي دبي بارز الفجر الفني

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