عاجل.. لوس أنجلوس جالكسي يعلن وجهة إبراهيموفيتش المقبلة

أعلن مدير نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، دون جاربر،عن الوجهة المقبلة لنجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر ميلان وإي سي ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق.





وصرح جاربر في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعه لشبكة "ESPN" العالمية: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، وبالطبع أي أخبار ترتبط بمستقبله ستجعل العالم كله يتحدث عنهل".





وواصل مدير نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي : "تحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين، مثلما جاء ديفيد بيكهام للدوري الأمريكي من قبل، هم يسعادون على الترويج الداخلي في أميركا وتسويق رياضة كرة القدم الأمريكية للعالم".





وكشف جاربر خلال حديثه عن مستقبل اللاعب السويدي: "إبرا يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو الآن سيوقع لميلان، أحد أفضل الأندية في العالم".





يذكر أن إبراهيموفيتش قد لعب في صفوف ميلان على سبيل الإعارة من برشلونة في عام 2010، ثم وقع للروسونيري بصفة دائمة.





وكان زلاتان قد أحرز 56 هدفا في 85 مباراة لميلان وفاز معهم بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010/2011، وبكأس السوبر الإيطالي.





وكانت قد نشرت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة عن مستتقبل إبرا، وهو ما لم يعلن بشكل رسمي إلي الأن، ولكن إرتبط إسم اللاعب بنادي نابولي الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ليتم تأكيدات في الساعات القليلة الماضية تفيد بقدوم اللاعب إلي ميلان الإيطالي.



