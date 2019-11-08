Advertisements
Advertisements
Advertisements

شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
غطت سماء القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، شبورة كثيفة، في مناطق عديدة.

وكانت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول طقس الجمعة، وتضمن أن الطقس سيكون معتدلًا ابتداءً من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة. 

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي: 
الصغرى- العظمى
القاهرة 20-29
الاسكندرية 20-27
السلوم16-30
كاترين 9-23
العريش 19-27
سوهاج 15-30
شلاتين 21-29
حلايب 23-27

شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ أقل من نصف ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 13 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة مائية كثيفة وتساقط أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة

منذ ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ يوم

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

12:00 ص

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status