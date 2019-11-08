رودريجو وهالاند وأصغر من سجل "هاتريك" في تاريخ دوري الأبطال

إنتهت أمس الأربعاء مباراة ريال مدريد وضيفه جلطة سراي على وقع فوز الميرنجي بسداسية نظيفة في رابع مواجهات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تسجيل نجم الريال اليافع "رودريجو جوس" لثلاثية، جعلته ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل الهاتريك بعد نجم الريال الكبير "راؤول جونزاليس".





وفي هذا التقرير نرصد لكم أصغر خمسة نجوم سجلت الهاتريك في البطولة ذات الأذنين عبر التاريخ.

5- ياكوبو إيجبيني - ماكابي حيفا

سجل النجم النيجيري ثلاثية في مرمى أوليمبياكوس اليوناني في دور المجموعات في نسخة 2002/2003 بملعب حيفا، حيث سجل بعمر 19 عاماً و 306 يوماً.





4- إيريك هالاند - ريد بول سالزبورج النمساوي

حقق نجل لاعب مانشستر سيتي وليدز يوناتيد السابق "ألف إنجي هالاند" ثلاثية خلال نسخة العام الحالي 2019-2020 ضد جينك البلجيكي في إفتتاحية مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعمر 19 عاماً و 58 يوماً.





3- واين روني - مانشستر يونايتد الإنجليزي

مزق النجم الكبير شباك فنار بخشه التركي في دور المجموعات في نسخة 2004-2005 في اللقاء الذي إنتهى بسداسية في مسرح الأحلام، كان روني بعمر 18 عاماً و 339 يوماً.





2- رودريجو - ريال مدريد الإسباني

شهدت سداسية أمس ضد جلطة سراي تسجل رودريجو جوس لنصفها في ملعب سانتياجو بيرنابيو في مباريات المجموعة الأولى، كان نجم سانتوس البرازيلي السابق بعمر 18 عاماً و 301 يوماً.





1- راؤول جونزاليس - ريال مدريد

إحتاج أيقونة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس لـ 18 عاماً و 114 يوماً لسحق فرينكفوفاروس المجري في نسخة 1995-1996 خلال دوري المجموعات، ليبقى أصغر من سجل هاتريك في تاريخ البطولة، إنجاز خالد لم يصل إليه أحد حتى الآن.