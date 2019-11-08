عملاق جديد يدخل السباق على ضم نجم توتنهام

دخل عملاق جديد من عمالقة قارة أوروبا في سباق التعاقد مع أحد نجوم نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع إريكسن





وأكدت صحيفة "ميترو" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام في يناير القادم.





سبب رغبة مانشستر يونايتد في ضم إريكسن





وأشارت الصحيفة إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع إريكسن جاءت بناءا على طلب من أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.





كما ذكرت الصحيفة أن سولشاير يريد تدعيم مركز الوسط في مانشستر يونايتد لذلك طالب بضم إريكسن في الشتاء.





الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن خلال فترة الشتاء القادم أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي.





عقد إريكسن مع توتنهام





وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام في نهاية الموسم الحالي وأكد اللاعب على رغبته النهائية في عدم التجديد للفريق.





مشاركات إريكسن مع توتنهام هذا الموسم





وقد شارك كريستيان إريكسن في 18 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.



