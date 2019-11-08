تأجيل حفل تامر عاشور والإعلان عن الموعد الجديد قريبا





قررت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور، المقرر إقامته اليوم داخل أحد النوادي، بمشاركة المطربة ساندي





وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال الأيام المقبلة.





حفل عاشور بالسعودية

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالمملكة الذي أقيم ضمن فاعلية "ليالي المحروسة" والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وامتليء الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.





كلمته للجمهور السعودي

تامر، بدأ الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: "سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، واشكر معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي".

وتفاعل الجمهور مع تامر منذ بدء الحفل وحتي نهايته، وقدم خلال الحفل مايقرب من 20 أغنية من أغنياته المتنوعة.







