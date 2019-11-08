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تشيلسي يستعد لبيع ثلاثي الفريق في الشتاء

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
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فريق تشيلسي الإنجليزي
فريق تشيلسي الإنجليزي
أحمد عصام
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يستعد مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي لبيع ثلاثي الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد طلب من فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بعدم احتياجه لهم في الفترة المقبلة مع النادي الازرق.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "تيليجراف"، إن لامبارد قرر الاستغناء عن الثنائي الإسباني بيدرو رودريجيز وماركوس الونسو، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو وعدم الاقتناع بهم في الفترة الأخيرة.

ويعتمد المدرب الإنجليزي على تامي ابراهام كمهاجم صريح للفريق والبلحيكي باتشوي، ولم يشارك جيرو مع تشيلسي هذا الموسم بشكل أساسي منذ بداية فترة فرانك لامبارد حيث كان اعتماد المدرب على الشباب في المستوى الأول.

ويرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع جيرو خلال الميركاتو الشتوي القادم لـيكون بديلا لثنائي الهجوم روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز مع مدرب الفريق انطونيو كونتي.

ووضع لامبارد قائمة لاعبين للتعاقد معهم في الشتاء القادم بحال رُفع الحظر على فريق تشيلسي خلال الميركاتو المقبل، حيث كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبة فريق تشيلسي بعدم إبرام صفقات خلال فترتي قيد متتاليتين.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج.

يذكر أن هذا هو الموسم الاول لفرانك لامبارد في قيادة فريق تشيلسي بعدما كان يقود تدريب فريق ديربي كاونتي في التشامبيونشيب خلال الموسم الماضي.

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