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وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
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توفي الممثل العالمي كريستوفر دينيس، "Dennis Christopher" مجسد شخصية "سوبرمان" في هوليوود، في ظروف غامضة.

وأوضحت وسائل إعلام غريبة، أنه تم العثور على جثة كريستوفر دينيس، ملقاة داخل صندوق.

ونشر متحف Superman بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه" نريد أن نتوقف لحظة لتقديم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء وعشاق كريستوفر دينيس المعروف باسم (هوليوود سوبرمان) لقد تلقينا للتو خبر وفاته".

وتابع البيان: "لقد واجه كريس، العديد من المشكلات والمعوقات والصعود والهبوط على مر السنين، نأمل أن يكون في سلام الآن، ونحن نصلي من أجل راحته".

نبذة عنه
دينيس كريستوفر بالإنجليزية: Dennis Christopher مواليد 2 ديسمبر 1955 في فيلادلفيا، هو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية سنة 1967.

قائمة بأهم أعماله
الهروب
عربات النار
ترابر جون إم دي
ماتلوك
روزويل
عبر جوردان
ستة أقدام تحت الأرض
القانون والنظام: النية الإجرامية
آنجل
إن واي بي دي بلو



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وفاة ممثل ظروف غامضة شهير الفجر الفني

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