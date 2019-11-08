ريال مدريد يسابق الزمن لضم نجم نابولي

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسابق الزمن من أجل ضم فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ريال مد ريد يصر على التعاقد مع فابيان رويز خاصة وأن النادي الملمي قادر على شرائه في ظل تمتعه بقوة اقتصادية كبيرة يستطيع من خلالها تلبية مطالب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي.



وأوضحت الشبكة العالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يصر على التعاقد مع نجم وسط نابولي ويرغب في ضمه لمشروع الملكي إلا أن النادي قد يواجه صعوبات في التفاوض مع نابوبي خاصة بعد فشل انضمام خيمس رودريجيز في الصيف الماضي.



وذكرت الشبكة العالمية أن ريال مدريد يقترب بشدة من التعاقد مع فابيان رويز البالغ من العمر 23 عاماً وخطفه من غريمه التقليدي برشلونة الذي يرغب هو الآخر في التوقيع معه.