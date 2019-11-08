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فايلر يحدد مهام كهربا في الأهلي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:07 ص
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كهربا بقميص الأهلي أمام اتلتيكو مدريد
كهربا بقميص الأهلي أمام اتلتيكو مدريد
أحمد عصام
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اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في القلعة الحمراء هذا الموسم.

وكان كهربا قد رحل عن نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والتعاقد مع الفريق البرتغالي، ولكنه لم يوفق حتى الآن مع الفريق ولا يشارك بصفة أساسية بسبب موقف النادي في جدول الترتيب بالدوري.

ويفكر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الاهلي في الدفع بكهربا كمهاجم صريح بعد كثرة اللاعبين خلال الفترة الماضية في مركز تحت المهاجم مع تألقهم، ويدرس المدرب السويسري بأن يكون كهربا بديلا لجونيور أجايي.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا هذا الموسم مع فريق افيس البرتغالي في بطولة الدوري خلال 5 مباريات فقط، ونجح في تسجيل هدف وحيد خلال المباراة التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحل فريق افيس البرتغالي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري وذلك بعد حصد 3 نقاط فقط من 10 جولات خاضها الفريق هذا الموسم.

وقرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء محمود عبد المنعم كهربا لمعسكر المنتخب الحالي من أجل مشاهدة مستواه والوقوف على مدى جاهزيته البدنية.

يذكر أن المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز علي نظيره ليبيريا في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، بهدف بدون رد بتوقع اللاعب حمدي فتحي.

ويستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة حسام البدري إلي تصفيات أمم إفريقيا المقبلة والمقرر أن تقام في الكاميرون منتصف عام 2021، ويتطلع المصريين ان يقدم المنتخب أداء قوي كما إعتاد عليه الجميع، مع البدري خلال الفترة المقبلة. 
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