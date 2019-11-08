رئيس برشلونه يتجاهل الجماهير ويدعم فالفيردي

استقر جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على تدعيم المدرب الفني للفريق إرنستو فالفيردي وذلك بالرغم من سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة ببطولتي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن إدارة برشلونة مازالت تثق في فالفيردي لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب خلال هذا الموسم والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والحفاظ على لقب الليجا الذي حققه البارسا في الموسم الماضي.





ويعاني البارسا هذا الموسم حيث تعد هذة هي البداية الأسوء له في الدوري الاسباني منذ 25 عاما بالرغم من تصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.





وشنت جماهير برشلونة هجوما شديدا في المباراة الماضية على فالفيردي عقب التعادل مع سلافيا براج بنتيجة 0-0 في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل الفريق الكتالوني صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وبفارق نقطة واحدة عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني.





وأيضاً شهد البارسا خسارة ثقيلة في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طريق ركلة جزاء، وهذة الخسارة التي جعلت الجماهير تشن غضبا كبيرا على فالفيردي بسبب الأداء السلبي الذي يقدمه الفريق في المباريات الأخيرة.



