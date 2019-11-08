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مصدر بالنيابة يكشف تفاصيل آخر ليلة للراحل هيثم أحمد زكي داخل شقته

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:53 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قال مصدر بالنيابة العامة، مطلع على التحقيقات حول واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي،: "تبين أن هيثم، شعر بحالة أعياء عقب رجوعه من الجيم، مساء يوم الثلاثاء، وبعد عودته عرض عليه أفراد الأمن توصيله إلى المستشفي، إلا أنه رفض وقتها، وبعدها خرج ويظهر عليه التعب ومصاب بـ" مغص"، ثم توجه إلى الصيدلية لشراء أدوية وعاد بعدها إلى شقته، موضحا أنه كان يتحدث قبل وفاته في هاتفه المحمول حتي صلاة الفجر، ووقتها شاهده أفراد الأمن وهو يتجول بشقته بكمبوند "بيفرلي هيلز"، وبفحص هاتفه تبين أنه آخر مكالمة هاتفية أجراها كانت مع خطيبته.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد عدم رد هيثم أحمد زكي على خطيبته، وأفراد الأمن، أبلغوا قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، وبحضور قوة أمنية، ودخول منزله، عثر على جثته ملقاة على الأرض داخل غرفة نومه، بين مكان نومه ودورة المياه "الحمام داخل غرفته"، وعثر عليه يرتدي كامل ملابسه.

وواصل المصدر أنه كان يوجد خادمة تتردد عليه كل أسبوع لتنظيف مسكنه، فضلًا عن تردد خالته عليه للاطمئنان عليه، وبعد حضور قوات الشرطة، تبين أنه لا يوجد بعثرة بمحتويات مسكنه، والمنزل منظم وعثر على مكملات غذائية، مشيرا إلى أن قوات الشرطة تواجدت داخل مسكنه لـ 3 ساعات، وبعدها تم نقل الجثة إلى المستشفي.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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