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موعد مباراة غانا والكاميرون اليوم الجمعة 8-11-2019 بكأس أمم إفريقيا للناشئين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
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منتخب غانا
منتخب غانا
السيد علي
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يترقب مشجعي الكرة الإفريقية اليوم الجمعه إنطلاق منافسات، بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 23 عام، حيث يزاجه منتخب الكاميرون نظيره غانا، الجمعة 8-11-2019، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بالبطولة التي تحضنها مصر، في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

ملعب الكاميرون وغانا بأمم إفريقيا للناشئين 

يحتضن إستاد القاهرة الدولي مواجهة المنتخب الكاميروني ونظيره الغاني في إطار منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين اليوم الجمعه، الموافق 8-11-2018.


موعد مواجهة الكاميرون وغانا اليوم الجمعه 8-11-2019

تقام مباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي المباراة الثانية في مواجهات اليوم، عقب مواجهة المنتخب الوطني المصري. 

ويدخل منتخب الكاميرون المباراة بقيادة مديره الفني ريجوبيرت سونج، قائد الأسود التاريخي، بهدف  تحقيق نتيجة إيجابية، والتأكيد على قوة الفريق الذي ظهر بمستوي ردئ خلال المواجهات الماضية. 

وأبدي سونج، سعادته بالتواجد فى مصر، مؤكداً أنه شرف كبير أن يتأهل إلى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ولكن هدفه الأول حالياً مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

على الجانب الأخر يتواجد المنتخب بالبطولة بقائمة مكتملة العدد تحت قيادة المدير الفني ابراهيم تانكو، ويتطلع الفريق الغاني هو الأخر لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب القاهرة الدولي. 

ويعتمد إبراهيم تانكو، على القوة البدنية العالية للاعبي البلاك ستارز، والذي يتمتعوا ببنيان جسدي قوي، وهو الأمر الذي سيصعب على الفرق الأخري مجاراة لاعبي المنتخب الغاني. 

القنوات الناقلة للقاء الكاميرون وغانا ببطولة إفريقيا للناشئين: 

يتم بث مواجهة اليوم عبر شاشة تايم سبورت الأرضية، وقناة بي إن سبورت 10، المالك الحصري للبث الفضائي للبطولات الإفريقية.

فيما تقام مباراة منتخبي مصر ومالى علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتي يسبقها حفل إفتتاح البطولة. 
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