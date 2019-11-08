ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن مشاركة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أمام ليفربول الأحد المقبل في مباراة قمة الدوري الإنجليزي.





وأفادت التقارير بأن إيدرسون تعرض للإصابة في الفخذ أثناء مباراة أتا لانتا الإيطالي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



وأشارت التقارير إلى أنه في حال غياب إيدرسون عن مواجهة ليفربول فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على مانشستر سيتي بسبب انخفاض معنويات الحارس البديل كلاوديو برافو بعد طرده أمام أتالانتا.



وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في تصريحات صحفية :"إنه يعاني من إصابة عضلية، هي ليست إصابة كبيرة لكننا لا نريد المخاطرة به".



وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي سيفتقد أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.



وغادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بالأمس مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة.



وبين شوطي المباراة استبدل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حارسه الأساسي وأشرك بدلا منه كلاوديو برافو.