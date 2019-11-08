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مفاجأة.. الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
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حدد النادي الأهلي بشكل نهائي قيمة التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

انضمام رمضان صبحي للنادي الأهلي

وكان رمضان صبحي قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد.

قيمة تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي

ورصد النادي الأهلي مبلغ 2 مليون جنية إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة القادمة بشكل نهائي.

سبب رغبة الأهلي في التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي

ويريد النادي الأهلي التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي وشراء عقده لأنه يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق ولقطع الطريق على الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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هيدرسفيلد تاون مصر كرة القدم رمضان صبحي النادي الأهلي الليلة الدوري المصري البح الأهلي

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