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برشلونة يبدأ التفاوض لخطف موهبة ألمانيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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بدأ نادي برشلونة الإسباني في فتح باب المفاوضات مع موهبة ألمانيا لضمه خلال الفترة القادمة وكسب الصراع مع كبار قارة أوروبا.

برشلونة يستهدف التعاقد مع هافيرتز
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يبدأ في التحرك لضم كاي هافيرتز
وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة أرسل كشافيه لمتابعة هافيرتز خلال مباراة باير ليفركوزن واتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا ليقرر النادي ما إذا كان سيبدأ التفاوض معه الفترة القادمة أم لا.
منافسة شرسة تنتظر برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة أمام نادي برشلونة لضم كاي هافيرتز في يناير القادم أبرزها نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قيمة التعاقد مع كاي هافيرتز
كما ذكرت الصحيفة أن قيمة تعاقد أي نادي مع كاي خلال فترة الانتقالات الشتوية قد تصل إلى 100 مليون يورو.

مشاركات كاي هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن
وقد شارك كاي هافيرتز في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

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