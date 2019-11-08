5 لقطات من حفل الهضبة بالرياض برهنت على أن "أنا غير" اسم على مسمى





1- عمرو دياب يجري أول لقاء تلفزيوني منذ سنوات طويلة

2-بالرغم من نجاحه.. عمرو دياب مازال يتوتر قبل دخوله الحفل

3- الشهرة لم تغير عمرو دياب.. مازال متواضع

4- "وحشتنا الأغنية دي في الحفلات"





5- عفوية عمرو دياب تنتصر على نجوميته تخلى عمرو دياب عن التكلف خلال لقاءه مع عمرو أديب، وظهر ذلك أكثر من مرة، أولها عندما قال له أديب إنه النجم رقم 1 في العالم العربي منذ 30 عام، ليرد الهضبة قائلًا: لا والله أنا بشكرك طبعا، بس انا معتقدتش اني أستاهل أي حاجة من دي، أنا بشتغل وبجتهد وربنا يسهل.





كما خطف عمرو دياب قلوب جمهوره، بتلقائيته عندما قاطع أديب وطلب من أحد الأشخاص أن يحضر له ماء قائلًا "عاوز مايه".





عمرو دياب يثير ضجة كبيرة بأحدث أغانيه أول يوم في البعد

جدير بالذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية أول يوم في البعد، وذلك الثلاثاء الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل شديد من جمهوره بعد انتظار طال منهم، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامه الهندي.





عمرو دياب يتصدر تويتر وجوجل وتربعت أول يوم في البعد على عرش قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وتصدرت محركات البحث عبر جوجل.













أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ناجحًا بكل المقاييس، مساء أمس الخميس وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.نجاحه بالحفلات ليس بالأمر الجديد أو الغريب على قيمة فنية كبيرة مثل الهضبة، ونفاذ تذاكر الحفل أيضًا، خبر اعتدنا حدوثه في حفلاته منذ سنوات.ولكن، شهد هذا الحفل، عدة لقطات مميزة برهنت على أن عنوان ألبوم عمرو دياب المنتظر "أنا غير"، ليس من باب الصدفة أو مجرد عنوان، بل هو اسم على مسمى.وفي هذا التقرير، يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز اللقطات التي برهنت على أحقية عمرو دياب بلقب "الهضبة وأنا غير"، وعلى تميز هذه السهرة أيضًا.يشتاق جمهور عمرو دياب لرؤيته دائمًا وذلك من خلال لقاءاته التلفزيونية أو الصحفية، ولكنه كان يفضل عدم الظهور إعلاميًا وظل هكذا لعدة سنوات طويلة.وكان محبيه عندما يأخذهم الحنين لرؤيته، يبحثون عن لقاءاته السابقة والتي شهدت بداية ظهوره الفني.ولكن مساء أمس الخميس، كسر عمرو دياب القاعدة وفاجأ جمهوره بأول حوار له منذ سنوات طويلة، وذلك مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر.وخلال اللقاء، أوضح عمرو دياب أنه قبل أي حفل غنائي له، يحاول جاهدًا أن يركز ويرتب أفكاره عما يقوله لجمهوره فور صعوده على المسرح.وبالرغم من نجاح عمرو دياب ووصوله للعالمية، إلا أنه مازال يتوتر قبل بدء حفلاته، وهذا هو السبب الرئيسي لنجاحه وتربعه على القمة حتى الآن.وأظهر هذا اللقاء مدى عفوية عمرو دياب في حديثه وعدم تصنعه بإجابات تقليدية كما هو الحال عند أغلب المطربين.ويبدو أن الجمهور لاحظ ذلك أيضًا، فقد كتب أحدهم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": عمرو دياب عنده قوه مش طبيعيه تجذبك لشخصيته فعلا.بينما قال معجب آخر "هو بني ادم عادي جدا مش تفخيم فيه والله لا متكبر مع الجمهور وبيأڤور ولاشايف نفسه،تحس في كاريزما بتاعت ولاد الناس في هيبته و الاصاله في كلامه فعلا، الله يعطيك الصحه يارب ياعالمي.وأعرب محبي الهضبة عن سعادتهم الشديدة، بأنه قد قدم أغنيتهم المفضلة "خلينا لوحدينا"، وعلقوا قائلين: وحشتنا الأغنية دي في الحفلات.