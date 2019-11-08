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الهلال يستعد لذهاب نهائي دوري أبطال أسيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
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تدريبات الهلال
تدريبات الهلال
علاء خليف
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يخوض فريق الهلال السعودي مواجهه نارية ضد نظير أوراوا ريد دياموندز الياباني يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لعام 2019، في إطار لقاء ذهاب نهائي بطوله دوري ابطال اسيا، وستقام االمباراة على استاد جامعه الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".

ويتسلح فريق الهلال السعودي بمجموعه مميزة من اللاعبين في مباراته ضد أوراوا الياباني لتحقيق فوز مريح على ملعبه وسط جمهوره يساعده على الاقتراب من معانقة اللقب الآسيوي، قبل لقاء الاياب الذي سيقام يوم 24 من الشهر الحالي في اليابان.

ويأتي في مقدمة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني للهلال السعودي بشكل كبير، اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو مهاجم الفريق، حيث شارك اللاعب في 16 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات ونجح في التسجيل 10 اهداف وصنع هدفين، وسيكون عنصر فعال في تشكيلة الهلال خلال اللقاء.

وتضم تشكيلة الهلال السعودي أيضًا الفرنسي جوميز الذي انتقل للفريق قادمًا من جالاتاسراي الصيف الماضي، وهو لاعب يمتلك قدرات تهديفية عالية ويمتز بالقوة الجسمانية، واستطاع تسجيل 16 هدفًا وصنع ثلاثه أهداف في 21 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي.

كما تمثل عودة محمد كنو لتشكيلة الهلال السعودي إضافة قوية للفريق، حيث يعتبر "كنو" من العناصر الاساسيه التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق الهلال، ويتمتع اللاعب بامكانيات فنية وبدنية عالية ويقدم مستويات رائعة مع الفريق قبل الاصابه التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات الماضية.

أما عنصر الخبرة في تشكيلة الهلال السعودي يمثله اللاعب سالم الدوسري أحد العناصر الهجوميه المميزة في صفوف "الزعيم"، والذي يتميز بمراوغاته الرائعة والتسديد من خارج منطقة الجزاء ونجح اللاعب في القيام بـ 24 مراوغة صحيحة خلال آخر 3 مباريات له مع الفريق.

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مصر كرة القدم دوري أبطال أسيا تدريبات الهلال السعودي اليوم الهلال السعودية

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