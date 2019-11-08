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كبار أوروبا يتنافسون على موهبة برازيليه جديده

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
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فريق فلامينجو البرازيلي
فريق فلامينجو البرازيلي
حسام مجدي
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بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في مراقبة موهبه برازيلية جديدة خلال الفترة الماضية لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف رينير جيسوس كارفاليو

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو صانع ألعاب نادي فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
قيمة تعاقد ريال مدريد مع كارفاليو

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع الموهبه جيسوس كارفاليو في يناير القادم.

منافسة صعبه تنتظر ريال مدريد

كما أشارت الشبكة إلى أن هناك العديد من الأندية أيضا التي ترغب في التعاقد مع كارفاليو البالغ من العمر 17 عام أبرزها نادي أتلتيكو مدريد ونادي تشيلسي ونادي بوروسيا دورتموند.

موقف نادي فلامنجو من رحيل اللاعب

وذكرت الصحيفة أن نادي فلامنجو لا يوافق على رحيل كارفاليو عن صفوف الفريق بل وسيحاول النادي تجديد عقده الذي سينتهي في ديسمبر 2020 ليستمر مع النادي حتى عام 2024.

مشاركات رينير جيسوس كارفاليو مع فلامنجو

وقد شارك رينير جيسوس كارفاليو في 10 مباريات حتى الآن مع نادي فلامنجو خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

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الكلمات المفتاحية

مصر كرة القدم فريق فلامينجو رينيه خيسوس كارفاليو اللية الفلام

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