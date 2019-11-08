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برشلونة يفقد خدمات نجم الفريق لمدة شهر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة سيغيب عنه نجمه خلال الفترة المقبلة، خلال مباريات الدوري الإسبانى ودوري أبطال أوروبا.

وتعرض جوردى ألبا لاعب منتخب إسبانيا والظهير الأيسر لفريق برشلونة، للإصابة خلال مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي، والتى أقيمتوعلي ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكشف نادى برشلونة الإسبانى خلال بيان صحفي أن الظهير الأيسر جوردى ألبا تعرض للإصابة في عضلة ذات الرأسين في القدم اليسري، مما سيؤدى لغايبه عن الفريق الإسبانى لفترة ليست بالقصيرة، وأن مدى إستجابته للعلاج هى التى ستحدد عودته للملاعب من جديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ألبا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلا 5 أسابيع، مما سيغيبه عن مباريات البارسا المقبل بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسبانى.

وأشارت الصحيفة أن من الممكن عودة اللاعب للمشاركة مع البارسا سيمون خلال لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد والنقرر له يوم 18 ديسمبر القادم، بسبب مدة الإصابة التى لحقت باللاعب.

وكان اللاعب الإسبانى كان عانى من الإصابة نفسها خلال شهر سبتمبر الماضي عندما أصيب أمام فرسق بوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة الاولى من بطولة دوري الأبطال.

ويعانى برشلونة الإسبانى خلال الفترة الحاليه من سوء النتائج تحت قيادة مدربه الإسبانى ارنستو فالفيردى بعد الخسارة ببطولة الدوري أمام ليفانتى بثلاثيه مقابل هدف وبدوري الأبطال خرج الفريق متعادلا خلال الجولة الماضية مع سلافيا براج التشيكي.

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