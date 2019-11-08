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الاهلي يرفض رحيل حارس الفريق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
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حراس مرمي الأهلي
حراس مرمي الأهلي
محمد جمال
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رفض النادى الأهلي رحيل حارس مرمي الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لإحتياج الفريق لخدماته خاصة أن الأهلي يشارك في العديد من البطولات ويحتاح فيها كل اللاعبين وعدم السماح لأى من اللاعبين بالرحيل خلال الفترة القادمة.

وكان حارس مرمي الفريق علي لطفي تلقي العديد من العروض للرحيلة عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في يناير، بسبب عدم اللعب مع الأهلي خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضه النادي الأهلي.

وكانت أبرز العروض التى قدمت لضم حارس مرمى الأهلي علي لطفي لضمه من نادى إنبي، وهو فريقه القديم والذى ياتي هذا الموسم من سوء النتائج ببطولة الدوري المصري، ولذلك طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من لطفي غلق صفحة الرحيل.

ويستعد النادى الأهلي لخوض بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية نهاية الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات، وأيضا لعودة بطولة الدوري المصري الذى توقف لخوض المنتخب الأولمبي بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، وإستعدادات المنتخب الأول لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأقام الأهلي خلال الفترة الماضية معسكر بالإمارات دون مباريات وجية، عقب توقف بطولة الدوري، إنتظم فيه جميع اللاعبين، لمدة أسبوع واحد، وعاد الفريق للقاهرة أمس.

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