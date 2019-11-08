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تعرف علي تصريحات مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز فى الدوري الاوربي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
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سولشاير
سولشاير
علي ماهر حلمي
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عبر أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته بعد الفوز علي حساب نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر الإنجليزية.


تعرف علي ما قاله مدرب مانشستر يونايتد بعد نهاية المباراة

قال أولي جونر سولشير:" حققنا فوزا هاما أمام فريق قوي لكن لدينا إصابات حيث تعرض ماكتوميناي لتدخل عنيف في نهاية الشوط الثاني وحاول تجاهل الإصابة، حتى حل جيسي لينجارد بدلًا منه و أكمل ماجواير الـ 90 دقيقة كاملة لكنه لم يبدُ لائقًا بدا وكأنه يتألم".


وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" أعتقد أن هاري ماجوير سيكون على ما يرام أكمل المباراة على أي حال سيكون جاهز المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز اما سكوت هو مصدر قلق كبير، لذلك دعونا نرى كيف يتعافى في الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " قد يكون سجل مشاركة مكتوميناي في الموسم الحالي هو الأفضل له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم وستكون مشاركته في المباراة المقبلة موضع شك، لكن نأمل أن يكون اللاعب الدولي الاسكتلندي جاهزًا في الوقت المناسب للمشاركة في مباراتنا الأخيرة قبل الأستراحة الدولية وقد تم اختياره أيضًا في تشكيلة منتخب اسكتلندا لمباريات تصفيات أوروبا 2020 المقبلة أمام قبرص وكازاخستان كما من المؤكد غياب القائد أشلي يونج عن اللقاء القادم بسبب عقوبة الإيقاف".


تعرف علي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي

واستطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يحقق فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي أمام نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر الإنجليزية وبهذه النتيجة استطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يعزز صدارته في المركز الأول برصيد 10 نقاط بالمجموعة الثانية عشر من بطولة الدوري الاوربي ليصعد رسميا للدور المقبل من عمر البطولة بينما توقف رصيد نادي بارتيزان بلجراد الصربي عند النقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.
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