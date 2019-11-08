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البدري يكشف أسباب تراجع مستوي الفراعنة أمام ليبيرايا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
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البدري في تدريب المنتخب
البدري في تدريب المنتخب
السيد علي
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صرح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري، أن توقف بطولة الدوري لفترة طويلة كان له تأثير سلبي على أداء اللاعبين خلال وديتي بتسوانا وليبيريا.

وواصل البدري في تصريحات صحفية: "حققنا عدة مكاسب من وراء ودية ليبيريا، وعلى رأسها منح الفرصة لبعض اللاعبين لأول مرة إلى جانب الحفاظ على لياقة بعض اللاعبين وسط توقف المسابقة، وانخفاض الجانب البدني كان طبيعي في الشوط الثاني".

وتابع مدرب الفراعنة: "في النهاية الجهاز يتخذ القرارات الصحيحة، وكان لابد من خوض مباراة ودية تحت أي ظرف لتكون أفضل تحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر".

وتطرق البدري للحديث عن أزمة بيراميدز الأخيرة: "لابد من تصحيح الأوضاع، أشكر لاعبي بيراميدز الذين كانوا يرغبوا التواجد، وأشكر إدارة بيراميدز، مرحلة تم اتخاذ قرار فيها وتنتهي بإنتهاء المرحلة، ولن تستمر الأزمة ".

فيما أعرب البدري عن سعادته بالمستوي الطيب الذي قدمه اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بعد مشاركته في ودية ليبيريا اليوم.

وأوضح البدري: "زيزو قدم أداء رائع ومبشر للغاية وظهر بشكل جيد ومتفائل به خلال المرحلة المقبلة وقدرته على إثبات نفسه".

وشدد المدير الفني للفراعنة أنه كان يحتاج لاعب في نوعية أحمد زيزو لزيادة الفاعلية في الجانب الهجومي.

وعلق البدري على إصابة عبد الله جمعه: "كان يشتكي من إجهاد في العضلة الضامة لكنه لم يشارك في الشوط الثاني اليوم قبل اكتمال شفائه بنسبة 100%".

يذكر أن المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز علي نظيره ليبيريا في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، بهدف بدون رد بتوقع اللاعب حمدي فتحي.

ويستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة حسام البدري إلي تصفيات أمم إفريقيا المقبلة والمقرر أن تقام في الكاميرون منتصف عام 2021، ويتطلع المصريين ان يقدم المنتخب أداء قوي كما إعتاد عليه الجميع، مع البدري خلال الفترة المقبلة. 

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