مظاهرة في حب عمرو دياب على نغمات "ده لواتساب" (صور)





عمرو دياب يزلزل المسرح بأغنية "يا ساحر"



عمرو دياب يحتل السوشيال ميديا بأحدث أغانيه











أشعل الفنان عمرو دياب الأجواء في حفل موسم الرياض على مسرح محمد عبده منذ قليل، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تخطى ال 30 ألف شخص.وسحر عمرو دياب جمهوره بالحفل، بباقة مميزة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، فقد كانت ليلة استثنائية مليئة بالمحبة والحماس والبهجة، رفع الهضبة من خلالها شعار "كامل العدد"، ولاسيما بعد نفاذ تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.وزلزل عمرو دياب مسرح موسم الرياض، بأغنيته الشهيرة "ده لواتساب"، والتي بدورها قلبت الأجواء رأسًا على عقب، وتفاعل معها الجمهور وأخذوا يرددون كلماتها بصوت عالي، وتعالت صيحاتهم وسط تصفيق حار له، ليتحول الحفل إلى مظاهرة جماهيرية في حب الهضبة.وأطل عمرو دياب على الجمهور بحفله في الرياض، بأغنية ياساحر، التي أشعل بها حماسهم وباتوا يتفاعلوا معها بشكل كبير.وفي بداية الحفل، حرص الهضبة على التوجه برسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، كما أعرب عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره السعودي الحبيب ولاسيما وأنها ليست المرة الأولى له.طرح عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان أول يوم في البعد، وذلك منذ أيام قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور احتل الهضبة قوائم الترند ومحركات البحث في جوجل.وكان عمرو دياب قد قام بغناء جزء من أغنيته أول يوم في البعد قبل اكتمال كتابتها، ومنذ هذه اللحظة والجمهور يتشوق لسماعها، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي