Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

"حفل أسطوري" كما يجب أن يُسمي حفل نجم مصر الهضبة عمرو دياب، والذي إنتهى منذ قليل على مسرح فنان العرب محمد عبده بالرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورًا للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

حفل الهضبة
وشهد الحفل أكبر عدد حضور من بين حفلات الرياض التي أقُيمت خلال الفترة الماضية، وتفاعل رهيب من قبل جميع الحاضرين في الحفل الذين يعشقون الهضبة ويعشقون فنه وأغانيه.

قدم دياب، علي مدار ساعتين عدد كبير من أغانيه القديمة والجديدة وأغاني ألبومه المقبل، وسط صرخات وهتافات الجمهور التي هزت سماء الرياض.

شاركه في الحفل النجم العالمي فرنش مونتانا وDIMITRI VEGAS&LIKE MIKE. 

تصريحات الهضبة قبل الحفل
وأجري دياب، قبل الحفل حوارا مع الإعلامي عمرو دياب، حيث ظهر دياب، بالحوار علي طبيعته للغاية وتلقائيته دون تصنع أو تجمل بالرغم من أنه نادر الظهور إعلاميا، ولكن أديب إستطاع أن يكسر قاعدته من ناحية الحوارات التليفزيونية.

فكرة الغاء قبل الدخول للمسرح
وقال عمرو دياب أنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".

أغنية "أول يوم في البعد"
في السياق ذاته تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب

أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، ومن كلمات الأغنية نقرأ: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".



عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الصحافة الإسبانية تعلن إسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

منذ ساعة و 16 دقيقة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status