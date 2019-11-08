عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر صورا من الحفل الأسطوري للهضبة عمرو دياب بالرياض





حفل الهضبة

وشهد الحفل أكبر عدد حضور من بين حفلات الرياض التي أقُيمت خلال الفترة الماضية، وتفاعل رهيب من قبل جميع الحاضرين في الحفل الذين يعشقون الهضبة ويعشقون فنه وأغانيه.



قدم دياب، علي مدار ساعتين عدد كبير من أغانيه القديمة والجديدة وأغاني ألبومه المقبل، وسط صرخات وهتافات الجمهور التي هزت سماء الرياض.



شاركه في الحفل النجم العالمي فرنش مونتانا وDIMITRI VEGAS&LIKE MIKE.





تصريحات الهضبة قبل الحفل

وأجري دياب، قبل الحفل حوارا مع الإعلامي عمرو دياب، حيث ظهر دياب، بالحوار علي طبيعته للغاية وتلقائيته دون تصنع أو تجمل بالرغم من أنه نادر الظهور إعلاميا، ولكن أديب إستطاع أن يكسر قاعدته من ناحية الحوارات التليفزيونية.



فكرة الغاء قبل الدخول للمسرح

وقال عمرو دياب أنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".



أغنية "أول يوم في البعد"

في السياق ذاته تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول في "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب



أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، ومن كلمات الأغنية نقرأ: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".









ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورًا للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.