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مفاجأة.. برشلونة يستهدف ضم نجم أرسنال

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:49 ص
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أرسنال
أرسنال
حسام مجدي
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يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع أحد نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

أوباميانج يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الجابوني "إيمريك بير أوباميانج" مهاجم نادي أرسنال خلال يناير القادم.

سبب رغبة برشلونة في ضم أوباميانج

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع أوباميانج ليكون بديل الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق في الفترة القادمة.

أوباميانج يفكر في مغادرة أرسنال

ولا يمانع أوباميانج في مغادرة نادي أرسنال قبل انتهاء عقده في صيف عام 2021 حيث أكد اللاعب من قبل أنه لن يستمر في النادي في حالة لم يتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

مشاركات أوباميانج مع أرسنال

وقد شارك إيمريك بير أوباميانج في 17 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب نادي أرسنال فب بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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الكلمات المفتاحية

كرة القدم دوري اوروبي برشلون أرسنال

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