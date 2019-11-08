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طبيب المنتخب يحسم موقف حسين الشحات من المشاركة أمام كينيا وجزر القمر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
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حسين الشحات
حسين الشحات
على شحاتة
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أكد محمد أبو العلال طبيب المنتخب المصري أن لاعب الأهلي حسين الشحات سيكون جاهز للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

طبيب المنتخب يؤكد جهازية حسين الشحات
وقال أبو العلا في تصريحات صحفية "، أن الشحات قام بإجراء أشعة للاطمئنان على موضع الإصابة، ليتأكد جاهزيته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 ، و18 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

حسن الشحات يخرج مصاباً من مباراة ليبيريا 
وتعرض حسين الشحات لإصابة قوية خلال مواجهة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ولم يستكمل اللاعب المباراة

الأهلي يعلق على إصابة حسين الشحات 
واصدر النادي الأهلي بيان رسمي يحدد فيه حجم إصابة الشحات والتي كانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، فيما ذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه أجرى اتصالا باللاعب واطمئن على حالته مؤكدًا أن إصابته لا تدعو للقلق.

وذكر الأهلي في بيانه أن الشحات سيكون جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري.

يذكر أن حسين الشحات انضم للأهلي في يناير 2019 قادماً من نادي العين الاماراتي بمبلغ تخطى حاجز الـ100 مليون جنيىة في واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال الألفية الجديدة.

وقدم الشحات مستويات متفاوتة منذ قدومه للقلعة الحمراء، ولكنه استطاع في الفترة الأخيرة أن يرتقي بمستواه وأنضم للمنتخب المصري لأول مرة منذ عامين تحت الولاية الجديدة لحسام البدري والذي خاض بالأمس ثاني مبارايته مع الفراعنة بعد مباراة بتسوانا والتي انتهت لصالح منتخب مصر بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي وهو نفس اللاعب الذي أحرز هذف مباراة اليوم الوحيد .
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