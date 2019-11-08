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إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت إدارتي الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارة الصحية بالشلاتين، في البحر الأحمر، في حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف بمدينة الشلاتين. 

وتم المرور على عدد 8 منشآت من أماكن بيع وتصنيع الحلوى وتم إعدام 16 كيلو حلوى مولد وأغذية متنوعة لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 12عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)
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