إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة.. وتحرير 8 محاضر بالبحر الأحمر (صور)

شنت إدارتي الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارة الصحية بالشلاتين، في البحر الأحمر، في حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف بمدينة الشلاتين.





وتم المرور على عدد 8 منشآت من أماكن بيع وتصنيع الحلوى وتم إعدام 16 كيلو حلوى مولد وأغذية متنوعة لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



